Киев закрывает программу «Карта киевлянина» - что будет со льготами

Киевские власти не намерены продлевать договора с подрядчиками, участвующими в обслуживании «Карт киевлянина», а саму программу закроют в конце 2018 года. Взамен горадминистрация собирается запустить новую, расширенную программу с весьма схожим названием «Муниципальная карточка «Карта киевлянина». Проект соответствующего решения столичный мэр Виталий Кличко на днях внес на рассмотрение Киевсовета.

В пояснительной записке к документу авторы указывают на тот факт, что подписанные еще в марте 2012 года договора между КГГА, ООО «Универсальные информационные технологии» и КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ), на основании которых и действовала программа, истекают 31 декабря 2018 года. А автоматическая их пролонгация не предусмотрена. Потому де-факто программа с Нового года не может обслуживаться прежними подрядчиками.

Что взамен

Вместо прежней программы, чиновники хотят запустить в городе аналогичную, но с расширенными функциями. Для этого они подали на утверждение Киевсовета положение о многофункциональной муниципальной карте, реестре ее держателей и проект решения о введении новой карты.

Причем, как заверили UBR.ua в Департаменте социальной политики КГГА, документы городские депутаты рассмотрят на одной из ближайших сессий. А людям не придется досрочно менять нынешние карты – они будут действовать вплоть до даты, указанной на самом пластике. Сохранятся и все начисленные на них льготы.

Кому выдадут

Новая муниципальная карта киевлянина, кроме идентификационных данных и информации о начисленных льготах (включая проезд в общественном транспорте), будет иметь еще ряд функций. Прежде всего, конечно, платежные. Проект положения о новой карточке не ограничивает количество банков-участников программы. И хотя в КГГА нам не смогли ответить на вопрос, кто из финучреждений сможет наряду с Ощадбанком выпускать обновленные карты, в теории им сможет стать любой банк, заключивший соответствующий договор с ГИВЦ.

Кроме того, карта будет иметь:

Транспортное приложение. Которое будет представлять собой аналог «зеленой» карточки метро.

Коммунальное приложение будет содержать данные о льготах и субсидиях при оплате услуг ЖКХ .

Медицинское приложение.

Торговое приложение – своего рода муниципальная бонусная программа, к которой смогут подключаться в том числе частные магазины, аптеки и т.д.

Образовательное приложение.

При этом получить муниципальную карту смогут не только коренные киевляне. Программа позволяет получить пластик практически любому гражданину, хоть как-то связанному со столицей:

ПТУ

ВУЗ

Получатели каких-либо льгот и выплат из городской казны. Перемещенные лица, стоящие на учете в Киеве. Все зарегистрированные в столице. Официально трудоустроенные в Киеве. Учащиеся столичных школ,ов. А также их родители и опекуны.

Оформить новую карту киевлянина можно будет в аккредитованных банках. Пластик, согласно норм положения, должны выдать в течение 30 дней после подачи заявления.

Юрий Павлов