Киев закрывает программу «Карта киевлянина» - что будет со льготами

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Киевские власти не намерены продлевать договора с подрядчиками, участвующими в обслуживании «Карт киевлянина», а саму программу закроют в конце 2018 года. Взамен горадминистрация собирается запустить новую, расширенную программу с весьма схожим названием «Муниципальная карточка «Карта киевлянина». Проект соответствующего решения столичный мэр Виталий Кличко на днях внес на рассмотрение Киевсовета.
В пояснительной записке к документу авторы указывают на тот факт, что подписанные еще в марте 2012 года договора между КГГА, ООО «Универсальные информационные технологии» и КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ), на основании которых и действовала программа, истекают 31 декабря 2018 года. А автоматическая их пролонгация не предусмотрена. Потому де-факто программа с Нового года не может обслуживаться прежними подрядчиками.
Что взамен
Вместо прежней программы, чиновники хотят запустить в городе аналогичную, но с расширенными функциями. Для этого они подали на утверждение Киевсовета положение о многофункциональной муниципальной карте, реестре ее держателей и проект решения о введении новой карты.
Причем, как заверили UBR.ua в Департаменте социальной политики КГГА, документы городские депутаты рассмотрят на одной из ближайших сессий. А людям не придется досрочно менять нынешние карты – они будут действовать вплоть до даты, указанной на самом пластике. Сохранятся и все начисленные на них льготы.
Новая муниципальная карта киевлянина, кроме идентификационных данных и информации о начисленных льготах (включая проезд в общественном транспорте), будет иметь еще ряд функций. Прежде всего, конечно, платежные. Проект положения о новой карточке не ограничивает количество банков-участников программы. И хотя в КГГА нам не смогли ответить на вопрос, кто из финучреждений сможет наряду с Ощадбанком выпускать обновленные карты, в теории им сможет стать любой банк, заключивший соответствующий договор с ГИВЦ.
Кроме того, карта будет иметь:
При этом получить муниципальную карту смогут не только коренные киевляне. Программа позволяет получить пластик практически любому гражданину, хоть как-то связанному со столицей:Получатели каких-либо льгот и выплат из городской казны. Перемещенные лица, стоящие на учете в Киеве. Все зарегистрированные в столице. Официально трудоустроенные в Киеве. Учащиеся столичных школ, ПТУ и ВУЗов. А также их родители и опекуны.
Оформить новую карту киевлянина можно будет в аккредитованных банках. Пластик, согласно норм положения, должны выдать в течение 30 дней после подачи заявления.
Юрий Павлов
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФСВчера, 17:40 - 1978 36
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 37860 22
В Госбюджете впервые за 5 лет сокращают расходы на обслуживание Президента и Администрации7 ч. назад - 554 16
Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсий5 ч. назад - 347 11
Госстат: за чертой бедности живет 14 млн украинцевВчера, 19:00 - 1147 6
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 37860 22
Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФСВчера, 17:40 - 1978 36
Сбербанк решил обрезать название5 ч. назад - 1886
Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТ8 ч. назад - 1883 4
В Украине запретят сплошную застройку в городах6 ч. назад - 1638 5
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкциюПозавчера, 15:10 - 864
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2219 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1700 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5236 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2124 2