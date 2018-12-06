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В "Укрзализныце" рассказали, как борются с перекупщиками билетов

В "Укрзализныце" рассказали, как борются с перекупщиками билетов

Начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования “Укрзализныци” Александр Красноштан рассказал, какие методы используют перекупщики ж/д билетов и как ведомство с этим борется. По его словам, перекупщики с точностью до минуты знают время, когда с билета снимается бронь. Когда пассажир платит перекупщику, он идет в определенное время в кассу и билет появляется.

“УЗ сделала так, что время, после которого снимется бронь, выбирается случайно”, — сообщил Красноштан.

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Кроме того, по его словам, перекупщики при открытии поезда выкупают через букинг определенное количество мест — это именные билеты с произвольными фамилиями. После, когда перекупщик находит клиента, ночью он возвращает билет и сразу его опять покупает на фамилию клиента.

“Для того чтобы этого не было, мы закрыли возврат билетов в интернете. На сегодня билеты можно вернуть только через кассу, и эта схема не работает”, — заявил Красноштан.

Таким образом, утверждает эксперт, 80% перекупленных билетов было “отсечено”.

Также Красноштан сообщил, что на зимние каникулы “Укрзализныця” оформила более 1,22 тыс. групп детей.

“Почти 56 тыс. мест мы уже выделили для перевозки групп детей. У нас есть еще 44 заявки, которые не обработаны, но мы их обработаем. Перевозка групп детей летом и во время зимних каникул — это приоритет”, — рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ.

По материалам Дело
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