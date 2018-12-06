Кравцов рассказал, сколько необходимо инвестиций для обновления Укрзализныци

АО “Укрзализныця” требует более 1 трлн гривен для своего обновления.

Об этом сообщил и.о. председателя Укрзализныци Евгений Кравцов.

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“Укрзализныця – крупнейший потенциальный реципиент инвестиций в развитие инфраструктуры и основных средств. Общая сумма, которая необходима, и это придется сделать, – составляет 1 триллион гривен”, – сказал Кравцов.

Он отметил, что Укрзализныця является главным транспортным звеном в перевозке украинского экспорта.

“Мы перевозим почти все объемы металла и руды в украинские порты, мы перевозим значительные объемы зерна, химической продукции и др. Если брать 2018 год, то по основной номенклатуре товаров, а именно по руде и металлу, мы видим рост объемов перевозок. Также есть существенный рост по химическому комплексу, а в последние месяцы мы видим значительный рост экспорта зерновых”, – сказал Кравцов, и добавил, что несмотря на все проблемы, Укрзализныця обеспечивает перевозки экспорта.