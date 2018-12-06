Французская Alstom заинтересована в производстве в Украине современных электровозов

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Французская компания Alstom готова сотрудничать с Укрзализныцей в производстве сверхсовременных электровозов.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам своего визита во Францию.
“Компания Alstom готова начать сотрудничество с Укрзализныцей. Речь идет о миллиардах инвестиций, производстве в Украине сверхсовременных грузовых и пассажирских электровозов”, – написал он.
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В рамках этого сотрудничества, по словам Омеляна, потенциально может рассматриваться и производство городского электротранспорта.
В настоящее время, отметил он, все ждут тендер Укрзализныци, в котором готовы принять участие не только Alstom, но и канадская компания Bombardier и китайские компании. Учитывая полную изношенность украинских локомотивов – дальше тянуть некуда, подчеркнул министр.
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