Госгеонедра продлила действие 23 спецразрешений Укрнафты на добычу углеводородов

Государственная служба геологии и недр продлила действие 23 спецразрешений на добычу углеводородов ПАО «Укрнафта», из них 11 спецразрешений, срок действия которых закончился в 2018 году.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба “Укрнафты”.

“6 декабря Государственная служба геологии и недр продлила действие 23 специальных разрешений на добычу углеводородов ПАО «Укрнафта». Кроме 11 спецразрешений, срок действия которых закончился в 2018 году, регулятор также продлил 9 лицензий компании, срок действия которых истекает в 2019 году, а также 3 лицензии 2013-2014 годов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря длительной работе команде Укрнафты удалось получить продление на 20 лет разрешений на ведение добывающей деятельности на Прокопенкивском, Выгода-Витвицком, Монастырщенском, Росильнянском, Турутинском, Николаевском, Луквинском, Довбушанско-Бистрицком, Пасичнянском, Андрияшивском, Орив-Уличнянском, Долинском, Струтинском, Спасском, Щуривском, Бориславском, Перекопивском, Малосорочинском, Сагайдацком, Рожнятовском, Тростянецком, Волошкивском и Танявском месторождениях.

Всего в этом году заканчивается действие 27 спецразрешений, поэтому в компании ожидают продолжения еще 16 спецразрешений. В 2019 году заканчивается действие всего 22 спецразрешений Укрнафты, из которых девять уже продлены.

На сегодня у Укрнафты 85 действующих специальных разрешений на ведение работ по добыче и одно специальное разрешение на геологическую разведку. Несмотря на задержку в продлении лицензий, в 2018 году компания нашла правовое решение и не останавливала добычи ни на одном из месторождений.