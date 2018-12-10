Tesla запатентовала систему дополненной реальности для производства

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Производитель электромобилей Tesla, ранее тестировавший смарт-очки Google Glass на своём заводе в Фримонте, подал патентную заявку на использование технологии дополненной реальности для облегчения труда работников на производстве.
После неудачи со смарт-очками Google Glass на потребительском рынке компания Google задумалась о переводе продукта в категорию корпоративных устройств. Tesla была одной из тех компаний, кого заинтересовала возможность использования смарт-очков для оказания помощи работникам в различных производственных ситуациях.
Запатентованная система получила название «Augmented Reality Application for Manufacturing». В патентной заявке описывается система, отображающая данные, соответствующие характеристикам объекта, представляющего интерес, в очках дополненной реальности, которые также могут использоваться работниками в качестве защитных очков.
В патентной заявке Тесла планирует пойти ещё дальше и использовать технологию компьютерного зрения для анализа того, что видит работник, позволяя, например, определить толщину защитного покрытия детали, и помочь ему принять решение по поводу качества выполненных работ.
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