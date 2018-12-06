Е-услугами по взяткам: как влияет на коррупцию переход на электронное предоставление услуг

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Массовому внедрению электронных госуслуг в Украине мешают любовь чиновников к бумажкам и недостаток финансирования. В Международный день по борьбе с коррупцией в Госагентстве по вопросам электронного управления рассказали, как с помощью админуслуг в интернете борются со взятками.
Бумажная философия
По данным первого замглавы Госагентства Алексея Выскуба, в Украине сейчас предоставляют 1200 админуслуг. Однако бумажная философия часто приводит к излишней бюрократизации.
“Требуются справки или документы из других органов власти. А это стимулирует появление разных “схем”, прослоек и злоупотреблений”, — рассказал он “Сегодня”.
Чтобы избежать коррупционных рисков, 117 услуг уже перевели в онлайн. В Госагентстве приводят пример оформления помощи при рождении ребенка. Раньше вместе с заявлением подавалась копия свидетельства о рождении ребенка, которую никто не проверял, и часто помощь оформляли на несуществующих детей. Сейчас номер свидетельства указывается в электронной форме, а после данные проверяют в Госреестре. И хотя услугой воспользовалось пока 23,5 тысяч семей, ее потенциальная “мощность” — 360 тысяч семей в год. Другой пример — проекты по землеустройству, для которых нужно получить проектную документацию. Но разработать ее могут только лицензированные компании.
“Некоторые из них в “особенных” отношениях с руководителями земагентств, которые утверждали документацию только нужных фирм. Из-за этого стоимость услуги заметно возрастала”, — говорят в Госагентстве.
После того как этот сервис перевели в интернет, начал действовать принцип “слепого” распределения. Например, при подаче документации в Киевской области система автоматически отсылает заявку в другой регион. В общей сложности, сервисом воспользовались почти 269 тысяч человек, хотя система может обслуживать 300 тысяч в год.
Планы и помехи
По мнению Выскуба, главное преимущество е-услуг — отсутствие личного контакта между чиновниками и украинцами.
“Мы сейчас проводим аудит остальных госсервисов, обращая внимание на самые массовые. Например, в будущем родители смогут получить сразу 9 услуг за одно обращение, и сразу в роддоме. Это оформление финпомощи, присвоение гражданства или налогового номера. На все это будет уходить 10 минут вместо прежних нескольких недель”, — объяснил он нам.
Эксперты уверены, что не все так гладко. Глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко считает, что сейчас работе электронного управления страны мешают два фактора.
“Первый — недостаточное финансирование со стороны государства. В онлайн все еще нужно перевести более 90% услуг. Второе — украинцы, особенно в селах или отдаленных от областных центров районах, просто не знают, что сервисом можно воспользоваться через интернет”, — говорит эксперт.
Илья Требор, Коновалова Христина
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