Аэропорт "Киев" назвал самые популярные в 2018 году направления

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Самыми популярными направлениями полетов из аэропорта “Киев” им. Игоря Сикорского (Жуляны) в этом году стали Минск, Варшава, Шарм-эль-Шейх, Анкара, Дубаи, Анталья.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.
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“Наиболее популярные международные направления с начала 2018 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эль-Шейх (Египет), Анкара (Турция), Дубай (ОАЭ), Анталья (Турция), Рим (Италия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что за январь-ноябрь 2018 года Международный аэропорт “Киев” обслужил 2 млн 606 тыс. 800 пассажиров, что на 53,7% больше, чем в январе-ноябре 2017 года.
“Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 176,0 тыс., на внутренних рейсах – 6,5 тыс. пассажиров”, – добавили в аэропорту.
Кроме того, отмечается, что в ноябре количество рейсов составляло 2 тыс. 055 на прилет и вылет, что на 8,8% больше аналогичного периода 2017 года, из них международных рейсов – 1 тыс. 655, внутренних – 400.
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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