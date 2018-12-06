SkyUp открыла продажу билетов на еще одно направление

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Авиакомпания SkyUp объявила о начале продаж билетов на рейсы из Киева на испанский курортный остров Мальорка. Перелеты из столицы Украины в аэропорт Пальма-де-Майорка стартуют со 2 июня 2019 года.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию, обнародованную перевозчиком.
Цена билетов на перелет в одну сторону без багажа начинается от 2506 грн, с багажом – от 3201 грн.
Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Последний рейс по указанному маршруту в летнем сезоне 2019 года будет выполнен 29 сентября.
Ранее сообщалось, что в мае-июне у SkyUp стартуют перелеты по следующим направлениям из Киева: Батуми, Ларнака, Римини, Неаполь, Сицилия (Катанья), Аликанте, Тенерифе.
Кроме того, авиакомпания начала продажу билетов на внутренние рейсы – из Одессы в Киев и Харьков, которые будут осуществляться со 2 июня следующего года.
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