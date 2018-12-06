В МВД представили е-сервис для проверки свидетельства о регистрации авто

Главный сервисный центр МВД представил новый электронный сервис по проверке свидетельства о регистрации транспортного средства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для того, чтобы проверить свидетельство о регистрации необходимо ввести серию и шестизначный номер авто в соответствующие поля по ссылке . Если информация имеется в Едином государственном реестре МВД относительно зарегистрированных транспортных средств и их владельцев, на экране появится вся информация, указанная на бланке свидетельства, кроме личных данных владельца транспортного средства.

Данный сервис поможет предупредить махинации при грузовых перевозках.

Кроме того, открылся новый сервисный центр МВД.

Мои fiнансы:

Кому будет полезна информация о регистрации авто: логистическим компаниям, которые работают с водителями подрядчиками; агрегаторам такси, которые нанимают водителей со своим авто; водителям, покупающим авто на вторичном рынке; пользователям каршеринга, которые пользуются чужими авто.

Услуги, которые предоставляет сервисный центр: регистрация транспортного средства, замена водительского удостоверения, восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства и другие услуги сервисных центров МВД .

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