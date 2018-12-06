В МВД представили е-сервис для проверки свидетельства о регистрации авто

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Главный сервисный центр МВД представил новый электронный сервис по проверке свидетельства о регистрации транспортного средства.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Для того, чтобы проверить свидетельство о регистрации необходимо ввести серию и шестизначный номер авто в соответствующие поля по ссылке. Если информация имеется в Едином государственном реестре МВД относительно зарегистрированных транспортных средств и их владельцев, на экране появится вся информация, указанная на бланке свидетельства, кроме личных данных владельца транспортного средства.
Данный сервис поможет предупредить махинации при грузовых перевозках.
Кроме того, открылся новый сервисный центр МВД.
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