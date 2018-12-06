Россия согласилась сократить добычу нефти: в Москве назвали объемы

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Российская Федерация составила график добычи нефти по месяцам в рамках сделки Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
По словам Новака, помесячный график предполагает постепенное снижение добычи нефти в РФ в соответствии с договоренностями ОПЕК+. Так, в январе-2019 предусматривается снижение добычи нефти на 50-60 тысяч баррелей в сутки.
“Запасы уже семь недель как росли, мы видим переизбыток на рынке. Поэтому те же цели – таргетирование запасов, чтобы они не росли выше среднего пятилетнего уровня”, – отметил Новак.
Российский министр добавил, что проведет в декабре-2018 совещание с нефтяниками по вопросу реализации сделки.
Напомним, в пятницу, 7 декабря, члены ОПЕК и государства, которые не входят в картель, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти. Ранее Россия отказывалась от предложения Саудовской Аравии сократить добычу на 1-1,2 млн баррелей в сутки.
Однако в итоге участники встречи договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки – 800 тыс. придется на страны ОПЕК и 400 на все остальные. Таким образом, каждая страна ОПЕК обязуется уменьшить нефтедобычу на 3%.
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