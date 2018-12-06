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За 11 месяцев прибыль государственного банка превысила запланированный годовой показатель

С начала года чистая прибыль государственного Укргазбанка составила 688 млн грн, что уже превышает ее запланированный годовой показатель. Об этом говорится на официальном сайте финучреждения.

Согласно новому рейтингу работодателей Украины в 10-ти важнейших отраслях экономики, формирующих внутренний валовой продукт, Укргазбанк вошел в тройку лучших работодателей в сфере «Банки и финансы».

Также, Укргазбанк на сегодня является единственным государственным банком,который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины и достойно конкурирует с украинскими представительствами ведущих европейских финучреждений.

Напомним, 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года банк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров Украины). За 10 месяцев 2018 года его чистая прибыль составила 538 млн грн, что почти на 20% превышает запланированный показатель.

По материалам Укргазбанк
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