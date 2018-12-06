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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (42,502 млн и 38,853 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 35). Максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,93-27,94 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 79 активных заявок по доллару на сумму более 81,355 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0100 – 1 000
27,9500 – 5 000
27,9000 – 10 000
27,9000 – 20 000
27,9000 – 100 000
27,9000 – 30 000
27,9000 – 5 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9200 – 7 000
27,9200 – 15 000
27,9300 – 99 000
27,9300 – 10 000
27,9300 – 10 000
27,9300 – 5 000
27,9300 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9455 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8865 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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