По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (42,502 млн и 38,853 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 35). Максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,93-27,94 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 79 активных заявок по доллару на сумму более 81,355 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0100 – 1 000

27,9500 – 5 000

27,9000 – 10 000

27,9000 – 20 000

27,9000 – 100 000

27,9000 – 30 000

27,9000 – 5 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9200 – 7 000

27,9200 – 15 000

27,9300 – 99 000

27,9300 – 10 000

27,9300 – 10 000

27,9300 – 5 000

27,9300 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9455 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8865 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.