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Рост экономики Украины наблюдается 11 кварталов подряд, - Гройсман

Рост экономики Украины наблюдается 11 кварталов подряд, - Гройсман

Рост экономики Украины наблюдается 11 кварталов подряд.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума “Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса”, сообщает пресс-служба правительства.

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Однако глава Кабинета министров отметил, что этого роста недостаточно для решения проблем.

“Мы имеем 11 кварталов подряд экономический рост. Это хороший сигнал, но мы понимаем, что этого недостаточно для решения исторических проблем. Мы можем расти на уровне 5-7%. А выгодоприобретателем этого роста должен стать украинский народ”, – сказал он.

Гройсман также напомнил, что в следующем году заработают Фонд поддержки инноваций с объемом финансирования 300-350 млн гривен, Фонд энергоэффективности, бюджет которого составит около 14 млрд гривен, продолжится работа над запуском экспортно-кредитного агентства. Также будут продолжены программы секторальной поддержки, в том числе по льготам при модернизации производства.

По материалам РБК-Украина
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