Новогодний стол в этом году подорожает минимум на 20%

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Новогодний стол-2019 обойдется украинцам минимум в 1535 грн — почти на 20% дороже, чем в прошлом году.
Такие расчеты сделали ученые Национального научного центра “Институт аграрной экономики” (ИАЭ) на основе данных Государственной службы статистики Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
“В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2019 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2018 почти на 20% и составит 1535 грн”, – рассказал заместитель директора ИАЭ Николай Пугачев.
Он отметил, что для расчета брали новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее.
Так, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры, по расчетам ученых института, обойдется в 129,76 грн – на 25% больше, чем при праздновании Нового 2018 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса – 53,08 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 27 грн, 6 яиц – 15,10 грн и 180 г майонеза – 9,50 грн. Еще в 25,08 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.
Немного дешевле – 118,32 грн – будет стоить салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг). Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 9,50 грн, морковь – 2,38 грн (1 шт.), свекла – 2,35 грн (1 шт.), лук – 2,15 грн (1 шт.), картофель – 1,94 грн (2 шт.).
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