В Киеве иностранец выманивал у людей деньги на фейковой бирже

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Киеве киберполиция разоблачила группу мошенников, которые организовали фейковую биржу. Под видом онлайн торгов валютными парами у людей выманивали деньги.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Организатором преступной схемы был 44-летний иностранец, который создал сайт, где имитировалась торговля бинарными опционами.
Потенциальной жертве открывали демо-счёт, где проводилась фейковая торговля.
При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов. Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву.
Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их “забрать”. В данном случае они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.
Только в Киеве работало два офиса фейковой биржи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФВчера, 15:30 - 1810 32
Смолий в ноябре заработал 320 тысяч гривен5 ч. назад - 695 15
Новшества в аренде жилья: сколько квартирантов можно будет селить в квартиру3 ч. назад - 1947 11
Французская Alstom заинтересована в производстве в Украине современных электровозовВчера, 19:20 - 767 11
Дорожников в Украине могут обязать устанавливать противоослепляющие экраны на трассах6 ч. назад - 859 10
Валютные карты monobank: зачем и сколько это стоитВчера, 15:43 - 4084 3
Порошенко подписал закон, который отменил норму о трех посылках (инфографика)Вчера, 19:00 - 3454 3
Новшества в аренде жилья: сколько квартирантов можно будет селить в квартиру3 ч. назад - 1947 11
Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФВчера, 15:30 - 1810 32
НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на тепло для населенияВчера, 16:00 - 1683 1
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкциюВчера, 15:10 - 535
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1995 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1577 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4977 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2021 1