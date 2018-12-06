В Киеве иностранец выманивал у людей деньги на фейковой бирже

В Киеве киберполиция разоблачила группу мошенников, которые организовали фейковую биржу. Под видом онлайн торгов валютными парами у людей выманивали деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Организатором преступной схемы был 44-летний иностранец, который создал сайт, где имитировалась торговля бинарными опционами.

Потенциальной жертве открывали демо-счёт, где проводилась фейковая торговля.

При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов. Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву.

Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их “забрать”. В данном случае они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.

Только в Киеве работало два офиса фейковой биржи.