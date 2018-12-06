Новшества в аренде жилья: сколько квартирантов можно будет селить в квартиру

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В Верховной Раде зарегистрированы сразу несколько законопроектов, которые предусматривают ввести новые ограничения по использованию жилищного фонда. Законопроекты №№6424, 6424-д и 6424-1 с одинаковым названием “О внесении изменений в Жилищный кодекс и другие законодательные акты относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома” в первую очередь направлены против использования квартир в жилых домах в качестве офисов, хостелов и общежитий. Но предлагаемые изменения могут также коснуться других арендодателей, пишет Сегодня.
Из пояснительной записки законопроекта – №642 следует, что документ призван прекратить “распространенную практику использования не по назначению квартир в многоэтажных жилых домах, в частности в качестве офисов, гостиниц и других заведений временного проживания».
На сегодня прямой запрет существует только на использование квартир под промышленное производство. Что касается других видов деятельности, формулировки или нечеткие или противоречат друг другу в различных законодательных и нормативных актах. И это приводит к тому, что жилье активно используется и под офисы, и под магазины, и под гостиницы с хостелами и т.д.
Законопроект 6424 предлагает четко запретить любое использование квартир в многоэтажных домах, кроме как для проживания. Иными словами, работать в жилом доме можно будет только владельцу (официальном арендатору) квартиры или членам его семьи. Да и то лишь до тех пор, пока на него не пожалуются соседи.
За нарушение этой нормы законопроект предусматривает огромные штрафы. Сейчас за использование квартир не по назначению могут присудить штраф от одного до трех необлагаемых минимумов, то есть 17-51 грн. Да и то, только если не подействовало предупреждение.
Авторы нового законопроекта предлагают штрафовать за любое использование квартир не для проживания, а для бизнеса. Причем размер штрафа увеличить практически в тысячу раз.
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