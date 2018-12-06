В Google заявили об утечке данных 52 млн пользователей из-за ошибки

Сотрудники Google обнаружили и устранили ошибку, из-за которой сторонние разработчики могли получить доступ к некоторым личным данным пользователей. Всего из-за неполадок пострадали 52,5 млн человек в соцсети Google+.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что ошибка содержалась в обновленном ПО, которое было предоставлено для скачивания в ноябре. При этом программисты смогли устранить неполадку через неделю. Известно, что сторонние приложения могли запросить имена и возраст пользователей, род деятельности, адрес электронной почты.

При этом приложения не получали финансовых данных, номера паспортов, пароли и другую информацию, которую злоумышленники могли бы использовать в корыстных целях. При этом запрос мог быть сделан даже в том случае, если пользователь скрыл свой профиль с публичного доступа.

В то же время в Google подчеркнули, что не нашли доказательств того, что чьи-то личные данные были использованы третьими лицами.