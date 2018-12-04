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Google закрывает еще один сервис

Google закрывает еще один сервис

Вслед за недавним сообщением о закрытии сервиса Hangouts и его замене на приложение Allo в официальном блоге Google было опубликовано неожиданное заявление о прекращении поддержки и этого приложения.

В обращении к пользователям представители компании рассказали о судьбе мессенджеров в экосистеме поискового гиганта. По словам сотрудников Google, окончательное прекращение работы Allo произойдет в марте 2019-го. Для активных пользователей приложения была опубликована подробная инструкция по экспорту истории сообщений – после указанного срока все они будут удалены с серверов корпорации.

Создатели чата заявили, что благодаря работе над мессенджером смогли многому научиться, интегрировав некоторые функции сервиса в другие приложения.

Например, в “Сообщениях“ теперь применяются возможности машинного обучения, впервые использованные именно в Allo. По поводу Hangouts разработчики отметили, что отказ от мессенджера обусловлен обычным ребрендингом. В ближайшее время его планируется разделить на две составляющих под названиями Hangouts Chat и Hangouts Meet. Сначала они будут доступны в составе G Suite, но позднее станут доступны для всех пользователей.

По материалам bigmir.net
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