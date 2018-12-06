Андрей Попов: торговые войны. Есть ли выгоды для Украины?

В торговой войне США и Китая, похоже, настал период затишья. Последний обмен санкциями состоялся в сентябре 2018 года, когда США объявили о введении пошлин на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Буквально в тот же день министерство финансов КНР сообщило о введении пошлин на американские товары годовым объемом импорта в 60 миллиардов долларов.

То, что на этом торговая война будет продолжаться, весьма очевидно. Ведь ни одна из сторон не добилась желаемого.

Страсти накаляются

На мировых рынках уже наблюдается некоторый хаос. Цены на многие товары и сырье растут, компании теряют привычные рынки сбыта и пытаются найти новые.

Как отмечают эксперты ING Bank, санкции США в отношении Китая затрагивают 2,5 % общемирового объема торговли. Этот показатель может вырасти до четырех процентов, если конфликт не остановится.

Нельзя забывать, что торговая война идет не только между США и Китаем. Трамп выдвинул требования еще и Евросоюзу, Канаде, Мексике. ЕС в ответ увеличил пошлины не только для американских поставщиков, но инициировал так называемое защитное расследование вообще против всех поставщиков, в том числе и из Украины.

Таким образом, это глобальное противостояние всех против всех. И в этом, пожалуй, главная отличительная особенность текущей торговой войны.

Несмотря на столь удручающую картину, эксперты пока не прогнозируют ничего катастрофического. В своем недавнем отчете эксперты МВФ прогнозируют рост американской экономики на 2,5%. При этом рост мировой экономики с первоначальных 3,9% фонд понизил до 3,7%. Торговые войны – одна из причин этого понижения.

А что же Украина?

К сожалению, тут все неоднозначно. С одной стороны, нынешняя конъюнктура рынка весьма выгодна для Украины. Так, мировые цены на сталь после снижения в марте этого года до $560 за тонну возобновили рост и в сентябре достигли отметки $600.

Аналогичная ситуация с ценами на железную руду. В марте они упали до $54 за тонну, а в сентябре подросли до $59 за тонну.

Хорошие темпы роста демонстрируют и цены на пшеницу. Сейчас они составляют около $240 за тонну.

Казалось бы, все хорошо, учитывая, что именно все вышеперечисленные товарные позиции являются основой украинского экспорта. Но это лишь одна сторона медали. Другая выглядит отнюдь не столь радужно.

Торговая война существенно меняет привычные правила торговли. Возьмем к примеру рынок металла. Пошлины США на эту группу товаров коснулись всех стран, не только Китая.

Исключение пока составляет Южная Корея, Бразилия и Аргентина.

Украина, 73% экспорта в США которой составляет металл, теперь тоже вынуждена платить эти пошлины, что сказывается на прибыли поставщиков и на конкурентоспособности продукции. В этом плане наша страна даже страдает больше, чем Китай, для которого металл – лишь 50% экспорта в США.

Опасения вызывает и то, что экономическая динамика Еврозоны – ключевого торгового партнёра Украины – в 1-2 кварталах 2018 года была очень низкой.

Торговые барьеры со стороны США ситуацию не улучшают. Экономика самих США демонстрирует уверенный рост (в 1 квартале + 2,2%, во втором + 4,1%), а доллар укрепляется. Все это делает США наиболее привлекательными для вложений, провоцируя отток капитала из развивающихся стран, в том числе из Украины.

Все плохо?

Выход есть всегда, торговые войны – не исключение. Да, они создают определенные риски экономическому благополучию, но также дают возможности и нивелировать или компенсировать эти риски. Украине просто нужно правильно маневрировать.

Поскольку пошлины США могут чувствительно ударить по китайскому экспорту, Поднебесной придется искать новые рынки сбыта.

Наиболее привлекательным из них является, конечно, Евросоюз. Правда, торговых льгот у Китая в этом регионе нет, и вряд ли ЕС их даст, учитывая текущую накаленную обстановку. На этом Украина и может сыграть.

Мы должны показать и доказать как Китаю, так и ЕС, что именно Украина — лучший транзитный центр для обеих сторон. В нашу пользу говорит и наличие соглашения о Зоне свободной торговли с ЕС.

Украина также может стать ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции для Китая. Пекин является крупнейшим импортером с/х продукции, причем до недавнего времени значительную часть зерновых она закупала у США.

После введения взаимных пошлин, ситуация изменится существенным образом. Что мешает Украине воспользоваться этим? В некотором роде мы уже преуспели: более половины импортируемой кукурузы в Китай завозится именно из Украины.

Словом, возможности у Украины есть, главное – суметь ими воспользоваться.

Сценарий стандартный: предоставление налоговых льгот и обеспечение безопасности ведения бизнеса.

Другой вопрос, хватит ли политической воли украинскому правительству реализовать этот сценарий, ведь накануне выборов приоритеты у политической элиты традиционно несколько другие.

Андрей Попов, партнёр Kreston GCG