Google прекращает поддержку ОС Android 4.0.

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Google объявила о прекращении поддержки магазина приложений Play Store для операционной системы Android 4.0. Ice Cream Sandwich. Это означает, что пользователи больше не смогут загружать и устанавливать новые приложения из официального магазина Google.
Приложение Google Play Services с порядковым номером версии 14.7.99 станет последним, поддерживающим ОС Android 4.0.
Теперь минимальный уровень API для Google Play Services — это Android 4.1 Jelly Bean. И хотя чисто теоретически разработчики могут и дальше продолжать поддерживать и обновлять свои приложения специально для пользователей Ice Cream Sandwich, поддерживающей API уровня 14 или 15, весьма маловероятно, что найдется много желающих.
В том, что Google решила прекратить поддержку Android 4.0. Ice Cream Sandwich, нет ничего удивительного, если учесть тот факт, что с момента ее выхода 19 октября 2011 года прошло уже больше семи лет. По состоянию на 26 октября (последняя статистика), ОС Android Ice Cream Sandwich установлена на 0,3% всех соответствующих устройств. Но с учетом того, что в использовании сейчас находится более двух миллиардов смартфонов и планшетов Android, эти кажущиеся на первый взгляд несущественными 0,3% выливаются в 6 миллионов устройств, которые совершенно точно уже не будут обновлены до Android 4.1.
Остается вспомнить, что первым смартфоном, поставлявшимся с ОС Android 4.0. Ice Cream Sandwich из коробки, был Samsung Galaxy Nexus. Эх, ностальгия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине (инфографика)Вчера, 14:00 - 3031 14
29% населения инвестирует в криптовалюту - экспертПозавчера, 20:40 - 4526 14
Более 40% украинцев готовы терпеть материальные трудности ради личной свободы - соцопросВчера, 16:00 - 693 11
До конца 2019-го льготы и субсидии на коммуналку монетизируют — РеваПозавчера, 21:30 - 492 8
В 2019 году появится обновленный ультрабюджетный RenaultВчера, 02:00 - 12050 4
Пинзеник рассказал, почему курс гривны в декабре каждый год снижаетсяВчера, 08:00 - 14551 1
В 2019 году появится обновленный ультрабюджетный RenaultВчера, 02:00 - 12050 4
Под брендами Renault и Dacia будут выпускать разные моделиВчера, 03:00 - 4036
Как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине (инфографика)Вчера, 14:00 - 3031 14
Новые смартфоны Apple получат гибкие OLED Samsung с сенсорным слоемВчера, 04:00 - 2444
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)Позавчера, 15:10 - 561
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1380
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2721 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1989 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5834 6