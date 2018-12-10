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Google прекращает поддержку ОС Android 4.0.

Google прекращает поддержку ОС Android 4.0.

Компания Google объявила о прекращении поддержки магазина приложений Play Store для операционной системы Android 4.0. Ice Cream Sandwich. Это означает, что пользователи больше не смогут загружать и устанавливать новые приложения из официального магазина Google.

Приложение Google Play Services с порядковым номером версии 14.7.99 станет последним, поддерживающим ОС Android 4.0.

Теперь минимальный уровень API для Google Play Services — это Android 4.1 Jelly Bean. И хотя чисто теоретически разработчики могут и дальше продолжать поддерживать и обновлять свои приложения специально для пользователей Ice Cream Sandwich, поддерживающей API уровня 14 или 15, весьма маловероятно, что найдется много желающих.

В том, что Google решила прекратить поддержку Android 4.0. Ice Cream Sandwich, нет ничего удивительного, если учесть тот факт, что с момента ее выхода 19 октября 2011 года прошло уже больше семи лет. По состоянию на 26 октября (последняя статистика), ОС Android Ice Cream Sandwich установлена на 0,3% всех соответствующих устройств. Но с учетом того, что в использовании сейчас находится более двух миллиардов смартфонов и планшетов Android, эти кажущиеся на первый взгляд несущественными 0,3% выливаются в 6 миллионов устройств, которые совершенно точно уже не будут обновлены до Android 4.1.

Остается вспомнить, что первым смартфоном, поставлявшимся с ОС Android 4.0. Ice Cream Sandwich из коробки, был Samsung Galaxy Nexus. Эх, ностальгия.

По материалам ITC.ua
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