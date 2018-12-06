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Акционер Альфа-Банка опроверг слухи о продаже одного из банков группы - СМИ

Акционер Альфа-Банка опроверг слухи о продаже одного из банков группы - СМИ

В международной холдинговой компании ABH Holdings, в которую входят “Альфа-Банк” (Украина) и Укрсоцбанк, исключили возможность продажи одного из банков группы. Сообщает “Апостроф” со ссылкой на эксклюзивный комментарий акционера и член набсовета “Альфа-Банка” (Украина), председатель совета директоров группы ABH Holdings Петр Авен.

“Мы не получали никаких предложений о продаже “Альфа-Банка” (Россия). Поэтому нет оснований говорить о возможной продаже ни российского банка, ни других активов группы. Мы продолжаем работать на всех рынках присутствия, и везде бизнес прибылен”, – сказал он.

Слухи о возможной продаже “Альфа-банка” (Россия) государственному российскому ВТБ, неожиданно возникли летом 2018 года. Основной причиной их появления стал переход на руководящую должность в российский “Альфа-Банк” одного из менеджеров ВТБ Владимира Верхошинского.

Оба российских банка опровергали слухи в интервью ведущим СМИ. В частности, глава ВТБ Банка (Россия) Андрей Костин в начале декабря заявил агентству Reuters: “Мы покупать банк “Альфа” не будем, по ряду причин. Во-первых, у нас нет таких сегодня аппетитов. Это очень крупная покупка, у нас нет ни капитала, да и в общем нет такой задачи”.

По материалам Апостроф
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