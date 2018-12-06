Участники "теплых кредитов" экономят до 50% на комуслугах - Савчук

Участники правительственной программы энергосбережения “теплые кредиты” экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.

Об этом заявил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, сообщает пресс-служба ведомства.

“Более 500 тыс. семей-участников программы «теплых кредитов», а это фактически население целой области страны, уже утеплили дома и экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше”, – цитирует Савчука пресс-служба.

Кроме того, за 4 года программой государственной поддержки воспользовались более 2800 ОСМД, из которых 1600 объединений – в 2018 году.

Савчук подчеркнул, что ОСМД на собственном опыте убедились, что комплексная термомодернизация дает возможность сократить расходы на отопление вдвое и даже втрое. “Дополнительный бонус для ОСМД: стоимость квартир в утепленных домах растет на 30-50%”, – добавил Савчук.