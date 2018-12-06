Межбанк: доллар к 27,78 уронила нехватка гривни на фоне избыточной ликвидности СКВ.

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 5,54 коп., на торгах понедельника повысился на 4,74 коп., оказавшись на уровне 27,7768 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 10 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке растянула спред до 27,77/27,82 UAH/USD на слухах о раннем появлении регулятора с выкупом лишнего доллара. К 10.20 НБУ на рынке не появился, дав повод ценам опуститься к 27,77/27,80, однако, уже с 10.28 регулятор инициировал покупки «американца» с платформы Matching по 27,80 UAH/USD, остановив снижение доллара на отметке 27,785/27,810 UAH/USD.
В пределах этой цифры, не выходя за рамки диапазона 27,780-785/27,810 UAH/USD, пара доллар-гривня торговалась в состоянии равновесия спроса и предложения, поддерживаемого небольшими порциями покупок СКВ регулятором и остальными игроками, до 11.39 Киева. В этот час НБУ оставил рынок, который тотчас возобновил коррекцию «американца». Вначале к 27,765/27,785, а к 13.00, на фоне покинувших межбанк покупателей, ушедших на обеденный перерыв, пара доллар-гривня оставшимися на межбанке продавцами была понижена до 27,74/27,76 UAH/USD.
Отсутствие покупателей сохранило нисходящий тренд СКВ, оказавшейся около 14.30 на отметке 27,730/27,745 UAH/USD.
Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня в сопровождении символической ликвидности сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,73 / 27,75
евро – 31,65 / 31,66
российский рубль – 0,417/ 0,418
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Экспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы Киева7 ч. назад - 3595 12
Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФОколо часа назад - 451 10
Какие профессии исчезнут из-за роботовВчера, 16:00 - 3579 10
Самые дорогие бренды Украины (инфографика)Вчера, 21:00 - 3816 4
Немцы назвали самые экономные кроссоверыВчера, 20:00 - 14263 4
Криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы - миллиардер8 ч. назад - 4359 1
Самые дорогие бренды Украины (инфографика)Вчера, 21:00 - 3816 4
Экспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы Киева7 ч. назад - 3595 12
У monobank произошел сбой в обслуживании карт4 ч. назад - 2283 3
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию2 ч. назад - 105
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1738 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1456 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4768 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1952 1