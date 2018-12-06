Новые товары от jouz и новогодние скидки

Ранее в этом году компания jouz провела официальную презентацию бренда в Японии и России и представила устройства нагревания табака, которые предоставляют возможность любителям табака получать удовольствие в любом месте и в любое время.

В канун новогодних праздников стартовала предпродажа новой модели устройства нагревания табака jouz 12. Устройство сохранило функционал предыдущей модели jouz 20 – непрерывное использование стиков, интуитивно понятное управление с помощью одной кнопки, длительное время автономной работы. Главное отличие в том, что с jouz 12 можно использовать 12 табачных стиков, а с jouz 20 20 табачных стиков на одном заряде батареи.

Каким образом работает прибор:

– в нём не используется огонь – табак нагревается внутри прибора

Для использования вам необходимо вставить табачный стик внутрь устройства, который содержит электронно контролируемый нагреватель. Далее, нужно нажать кнопку, чтобы включить нагреватель, после чего можно наслаждаться настоящим вкусом табака.

После использования, нужно извлечь табачный стик из устройства, и затем безопасно утилизировать его в мусорное ведро.

jouz гарантирует идеальный вкус благодаря точному и постоянному контролю температуры, а благодаря передовым и эффективным технологиям, устройство можно использовать даже в условиях более холодного климата при температуре до -10°C. Самое главное преимущество – это непрерывное использование, то есть после использования каждого табачного стика нет необходимости в подзарядке.

Период предзаказа jouz 12 длится с 12 по 27 декабря и устройство можно приобрести по цене примерно 58$, что на 33% дешевле чем обычно.

Также в честь новогодних праздников с 12 декабря 2018 по 9 января 2019 jouz 20 можно приобрести по сниженной цене.

Кроме того, компания jouz представила кожаные чехлы в синем и черном цвете для удобного хранения и транспортировки устройства и стиков. Такие аксессуары как щетка для чистки и чистящие палочки равным образом, как и jouz 12, jouz 20 и кожаные чехлы можно заказать на Aliexpress .

Для некоторых счастливчиков есть шанс получить устройство совершенно бесплатно: в официальном сообществе jouz проходит розыгрыш устройств.