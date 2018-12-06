NASA перенесло дату беспилотного запуска нового Dragon к МКС

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) перенесли дату тестового беспилотного полета космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с 7 на 17 января 2019 года.

Менеджер Commercial Crew Program Кэти Людерс отметила, что им еще надо завершить работы по разработке оборудования и проверке готовности.

“Будущие шаги по этому процессу перед тест-миссией – критически важны. Мы не зависим от дат, а полагаемся на данные. В конце концов, мы запустим SpaceX Demo-1, когда потребуется, получив информацию для следующих полетов, в том числе с людьми на борту”, – отметила Людерс.

SpaceX на данный момент обеспечивает доставку грузов на МКС космическим грузовым кораблем Dragon.

Первый полет нового корабля с экипажем запланирован на июнь. Crew Dragon разработали специально для доставки на станцию ​​членов экспедиций. В миссии NASA по пилотируемым полетам к МКС также участвует Boeing. Запуски пилотируемого транспортного космического корабля CST-100 Starliner без экипажа и с ним планируют провести в марте и августе 2019-го соответственно.