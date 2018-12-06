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Стало известно, сколько россиян пребывают под "украинскими" санкциями ЕС

Стало известно, сколько россиян пребывают под "украинскими" санкциями ЕС

Санкции Европейского Союза за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины с 2014 года введены против 164 человек и 44 компаний.

Об этом сообщили в Совете ЕС.

В частности, Совет ЕС добавил в список санкций девять человек за участие в так называемых “выборах” на оккупированном Донбассе.

“Своими действиями они еще больше подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. … ЕС считает эти “выборы” незаконными и неправомерными и никогда не признает их”, – подчеркнули в Совете ЕС.

Таким образом, благодаря этому решению общее количество лиц, против которых введены санкции, возрастает до 164. Кроме того, дополнительно, согласно этому режиму санкций, принято решение о замораживании активов 44 компаний и учреждений.

Как сообщалось, ранее в списке за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины было 155 человек и 44 компании. Эти ограничительные меры вводятся с 2014 года и время от времени расширяются дополнительными фамилиями. Последний раз продление действия этих санкций произошло 13 сентября 2018 года. Эти санкции действуют до 15 марта 2019 года.

По материалам Сегодня
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