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Гройсман предложил уравнять зарплаты женщин и мужчин

Гройсман предложил уравнять зарплаты женщин и мужчин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе своего выступления на Украинском женском конгрессе предложил решить вопрос неравенства в оплате труда женщин и мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает Сегодня.

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“Я рад, что, к примеру, в правительстве представительство женщин растет. Пятая часть правительства – это женщины. И я знаю, что там, где за дело берутся женщины, имеет место точность, ответственность и высокое качество. Не замечать и не признавать это было бы несправедливо. И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда”, – заявил премьер-министр.

По его словам, статистика показывает, что “женщины почему-то получают меньше денег”.

“Это дикость, и этого не может быть в обществе. Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования – мы консолидируем большинство для принятия решений”, – подытожил Владимир Гройсман.

По материалам Сегодня
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