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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (24,251 млн и 20,397 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 27). Максимальный курс продажи доллара 28,08 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,99-28,00 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 63 активные заявки по доллару на сумму более 44,648 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0700 – 1 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 5 000
28,0000 – 10 000
27,9800 – 2 000
27,9700 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9800 – 10 000
27,9800 – 99 000
27,9800 – 20 000
27,9800 – 20 000
27,9800 – 30 000
27,9800 – 10 000
27,9800 – 19 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0062 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9532 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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