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Пассажирами первого рейса из Мукачево в Будапешт стали десять человек

Пассажирами первого рейса из Мукачево в Будапешт стали десять человек

Пассажирами первого рейса Интерсити из Мукачево в Будапешт стали десять человек.

Об этом сообщил глава профсоюзной организации Львовской железной дороги Ярослав Афтанас.

По его словам, рейс работает в тестовом режиме, стороны будут отслеживать спрос.

Если на поезд будет стабильный спрос, то железнодорожники добавят еще один или два вагона.

“Венгерские коллеги-железнодорожники также склоняются к тому, что со временем будет три вагона, а это около 200 пассажиров ежедневно”, – резюмировал Афтанас.

Напомним, 9 декабря официально запустили регулярное сообщение Мукачево-Будапешт. Цена билета в кассе вокзала в Будапеште составила 20,9 евро.

Поезд получил название Латорица по названию одной из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.

По материалам НВ
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