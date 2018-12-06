Пассажирами первого рейса из Мукачево в Будапешт стали десять человек

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Пассажирами первого рейса Интерсити из Мукачево в Будапешт стали десять человек.
Об этом сообщил глава профсоюзной организации Львовской железной дороги Ярослав Афтанас.
По его словам, рейс работает в тестовом режиме, стороны будут отслеживать спрос.
Если на поезд будет стабильный спрос, то железнодорожники добавят еще один или два вагона.
“Венгерские коллеги-железнодорожники также склоняются к тому, что со временем будет три вагона, а это около 200 пассажиров ежедневно”, – резюмировал Афтанас.
Напомним, 9 декабря официально запустили регулярное сообщение Мукачево-Будапешт. Цена билета в кассе вокзала в Будапеште составила 20,9 евро.
Поезд получил название Латорица по названию одной из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.
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