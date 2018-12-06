Колебания курса гривны в декабре связаны с особенностями выполнения бюджета - Пинзеник

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Курс валют растет в декабре ежегодно, и это связано с особенностями конца бюджетного года. Об этом заявил экс-министр финансов, народный депутат Виктор Пинзеник.
Он объяснил, что одной из причин является влияние на курс лишней ликвидности – количества свободных средств, которые есть в распоряжении коммерческих банков.
“Лишняя ликвидность – это количество свободных средств, которые есть на счетах коммерческих банков Украины. То есть эти средства могут влиять на курс. Если мы вспомним некоторые ситуации, которые случаются у нас ежегодно в конце декабря, когда вдруг начинают вспоминать, что конец года, финансировать все расходы, и растет количество денег в банках, или так называемая ликвидность, – у нас сколько лет подряд растет курс доллара в декабре не потому что зима, а потому что есть специфические вещи, связанные с выполнением бюджета”, – пояснил Пинзеник.
Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что ситуация с курсом гривны стабильная, резких колебаний не ожидается.
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