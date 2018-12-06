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Новый тип батарей продлит время работы смартфона в восемь раз

Новый тип батарей продлит время работы смартфона в восемь раз

В литий-ионных батареях, установленных в большинство устройств, положительно заряженные катионы лития Li2+ используются в качестве химического «поршня» для проведения электрического заряда через контур.

При полной зарядке катионы находятся в аноде батареи, а как только цепь открывается, перетекают в катод.

При этом возникает электрический ток, который позволяет устройству работать.

Химический поршень может работать и в обратном направлении — отрицательные ионы, такие как фторид, способны создавать достаточное напряжение для проведения электронов через проводник.

Однако до сих пор фторид не использовался в аккумуляторах из-за того, что при работе он нагревается до очень высокой температуры в 150 °С.

Исследователи нашли решение этой проблемы — они обнаружили растворитель электролита, который позволяет анионам фторида смешиваться с электронами при комнатной температуре.

Когда устройство появится на рынке и сколько оно может стоить, ученые не уточняют.

По материалам hightech.fm
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