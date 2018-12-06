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Система по очистке Тихоокеанского пятна оказалась неспособна удерживать мусор

Система по очистке Тихоокеанского пятна оказалась неспособна удерживать мусор

Первый прототип System 001 по очистке Большого тихоокеанского мусорного пятна полноценно начал свою работу в середине октября 2018 года. Через полтора месяца стало понятно, что система не может удержать в себе собранный в океане пластик.

По мнению главного операционного директора The Ocean Cleanup, System 001 не может удержать мусор из-за скорости — из-за течения частицы мусора движутся намного быстрее, чем система.

При этом команда проекта не волнуется из-за неудачного запуска, поскольку System 001 — первый тестовый прототип будущей системы очистки. Сейчас компания разрабатывает технологию, которая позволит мусору оставаться в сетях.

Напомним, System 001 представляет собой 600-метровый U-образный сачок для мусора, который движется под воздействием течения и ветра.

Всего Ocean Cleanup намерен запустить до 60 таких систем — они позволят к 2040 году убрать до 90% от мусорного пятна.

Согласно подсчетам, Большое тихоокеанское мусорное пятно, которое находится на столкновении нескольких крупных течений, занимает площадь около 1,6 млн кв. км. На его территории находится около 80 тыс. т пластика.

По материалам hightech.fm
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