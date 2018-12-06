Система по очистке Тихоокеанского пятна оказалась неспособна удерживать мусор

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Первый прототип System 001 по очистке Большого тихоокеанского мусорного пятна полноценно начал свою работу в середине октября 2018 года. Через полтора месяца стало понятно, что система не может удержать в себе собранный в океане пластик.
По мнению главного операционного директора The Ocean Cleanup, System 001 не может удержать мусор из-за скорости — из-за течения частицы мусора движутся намного быстрее, чем система.
При этом команда проекта не волнуется из-за неудачного запуска, поскольку System 001 — первый тестовый прототип будущей системы очистки. Сейчас компания разрабатывает технологию, которая позволит мусору оставаться в сетях.
Напомним, System 001 представляет собой 600-метровый U-образный сачок для мусора, который движется под воздействием течения и ветра.
Всего Ocean Cleanup намерен запустить до 60 таких систем — они позволят к 2040 году убрать до 90% от мусорного пятна.
Согласно подсчетам, Большое тихоокеанское мусорное пятно, которое находится на столкновении нескольких крупных течений, занимает площадь около 1,6 млн кв. км. На его территории находится около 80 тыс. т пластика.
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