Microsoft разрабатывает новую «легкую» ОС для конкуренции с Chrome OS

Корпорация Microsoft работает над новой версией операционной системы Windows, которая будет ограничена в плане функциональных возможностей, но благодаря этому она сможет запускаться даже на недорогом оборудовании. Это не новая идея, ранее Microsoft уже предпринимала попытки выпуска подобных «облегчённых» версий. Можно вспомнить, например, эксперименты с Windows RT или Windows S. Но в этот раз используется иной подход.

По данным осведомлённых источников, Microsoft намерена создать новую версию операционной системы, которая призвана противостоять всё возрастающей конкуренции со стороны Google Chrome OS. При этом версия Lite станет начальным решением операционной системы Core, которая может прийти на смену долгожителю Windows 10.

Вкратце, для Core предусмотрен другой подход к структуре ОС. Это будет модульная система, которая позволит Microsoft разрабатывать единый блок ПО, к которому затем можно будет добавлять отдельные элементы и функции в соответствии с потребностями пользователя. Благодаря этому одна базовая ОС сможет использоваться для обслуживания большого количества разнообразных устройств – от смартфонов начального уровня до высокопроизводительных рабочих станций, применяющихся для создания мультимедийного контента. Причём, упоминавшаяся выше версия Lite ориентирована на производительные планшеты и ноутбуки начального уровня – это сегмент, где сейчас активно используется Chrome OS.

ОС Lite (даже лишённая традиционного бренда Windows) будет способна запускать только универсальные приложения Universal Windows Program и прогрессивные веб-приложения. Полноценные настольные ресурсоёмкие приложения наподобие Photoshop вряд ли будут поддерживаться.

Такой подход напоминает систему приложений и расширений Chrome. Нечто подобное предполагалось и для Windows RT, но на тот момент пользователи и экосистема ещё не были готовы к таким ограничениям. Сейчас же многие пользователи вполне комфортно могут работать с операционной системой, созданной вокруг браузера и полагающейся на применение различных онлайн сервсов. Некоторые компании даже предлагают возможность играть в ресурсоёмкие игры на слабых устройствах, когда фактическая обработка геймплея осуществляется на удалённых серверах.

Пока нет сведений о том, когда Microsoft официально анонсирует операционную систему Lite для компьютерных систем с ограниченными системными ресурсами.