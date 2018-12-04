Amazon и Google могут выпустить наушники в стиле Apple AirPods

Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), нередко предоставляющий достоверную информацию о готовящихся гаджетах, сообщил о том, что у наушников Apple AirPods вскоре могут появиться серьёзные конкуренты.

Напомним, что AirPods — полностью беспроводные наушники, оснащённые богатым набором сенсоров. В комплект входит беспроводной зарядный чехол, обеспечивающий несколько дополнительных циклов зарядки.

По информации Минг-Чи Куо, наушники в стиле AirPods могут выпустить гиганты Amazon и Google. И именно эти устройства составят основную конкуренцию наушникам Apple.

«Мы полагаем, что успех AirPods привлёк внимание Google и Amazon, и эти две компании выпустят AirPods-подобные продукты во второй половине 2019 года», — отметил аналитик.

Минг-Чи Куо полагает, что новинки Amazon и Google будут иметь успех на рынке. Объясняется это тем, что Amazon является создателем одного из самых популярных голосовых ассистентов (Alexa), в то время как Google является разработчиком Android — самой популярной операционной системы на рынке смартфонов.

Таким образом, полагает эксперт, во второй половине следующего года суммарные поставки новых наушников Amazon и Google могут составить от 10 до 20 млн штук.