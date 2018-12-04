Австралия обязала IT-компании расшифровывать данные пользователей

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Новые правила позволят австралийской полиции и спецслужбам эффективнее бороться с терроризмом, педофилией и организованной преступностью. Собеседник агентства в правительстве отметил, что сейчас 95% людей, которые находятся под наблюдением правоохранительных органов, используют для переписки мессенджеры с функцией шифрования. Это затрудняет их поимку и обеспечение общественной безопасности, отмечают чиновники.
Компаниям, которые откажутся выполнять требования законопроекта, грозит штраф в размере 10 млн австралийских долларов ($7,3 млн). Сотрудникам, отказавшим в предоставлении данных, грозят тюремные сроки.
Закон распространяется на корпорации Google, Facebook, Apple и другие технологические компании. Ассоциация Digital Industry Group, которая представляет их интересы в Австралии, выступила против нововведения. В сообщении ассоциации говорится, что законопроект «противоречит европейскому законодательству о защите данных и ставит под угрозу безопасность приложений и систем, которыми каждый день пользуются миллионы австралийцев».
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