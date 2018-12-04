Впервые большинство жителей планеты получили доступ к интернету

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Впервые в истории большинство жителей Земли получили доступ к интернету. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает Международный союз электросвязи (ITU).
По подсчетам специализированного учреждения ООН в области информационно-коммуникационных технологий, к концу 2018 года различными онлайн-услугами будут пользоваться 3,9 миллиардов человек или 51,2% населения планеты.
“Это важный шаг на пути к более широкому, глобальному информационному обществу. Однако слишком многие люди по всему миру все еще ждут возможности использовать преимущества цифровой экономики. Мы должны поощрять увеличение инвестиций со стороны государств и частного сектора, а также поддерживать развитие технологий и инноваций, чтобы цифровая революция никого не оставила оффлайн”, – отметил генеральный секретарь ITU Хоулин Чжао.
По данным Союза, за последние 13 лет доля жителей, имеющих доступ к Сети, больше всего выросла в странах Африки, где она увеличилась более чем в десять раз – с 2,1% в 2005 году до 24,4%. Однако именно в Африке распространение интернета пока находится на самом низком уровне – даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе с его огромным населением доступ к интернету имеют уже 47% жителей.
В целом в развитых странах мира доля жителей, пользующихся интернетом, возросла до 80,9% (в 2005 году было 51,3%), в развивающихся странах – до 45,3% (было 7,7%). В странах СНГ средний уровень проникновения интернета достиг отметки 71,3%, в странах Европы – 79,6%.
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