Банки РФ готовят к отключению от Visa и Mastercard - росСМИ

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Центробанк Российской Федерации рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, а через крупные банки-спонсоры, найти запасных спонсоров, которые могли бы обслуживать их карты.
Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на “Ведомости”.
Сообщается, что это пригодилось бы в случае отключения нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем.
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Крупнейшими банками-спонсорами на российском рынке являются РНКО “Платежный центр”, “Уралсиб”, ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.
ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от Visa и Mastercard, как происходило в 2014 и 2015 годах, полагают несколько банкиров. США готовят новый пакет санкций, которые могут затронуть крупнейшие банки.
На платежи в России это не повлияет — расчеты проводятся через Национальную систему платежных карт, но за рубежом карты работать не будут.
Напомним, США в начале 2019 года намереваются ввести новый пакет “жестких” санкций в отношении России из-за того, что Москва отказалась ответить на требование дать гарантии неприменения химического оружия.
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