Банкам России грозит отключение от SWIFT

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер потребовал от России освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, до Рождества или Нового года.

Волкер пояснил, что США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений “одностороннего контроля” России в общих водах Азовского моря, передает “Голос Америки”.

В частности, возможной мерой является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT. Эта система регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах.

“Люди называют это “ядерной” опцией, – сказал Волкер. – Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников. В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот”.

При этом в РФ сразу решили создать свой аналог SWIFT, чтобы обезопасить свою банковскую систему от краха. В российском центробанке уже в 2015 году его использовали десятки местных банков. Обмениваться сообщениями при помощи этой системы могут не только банки, но и компании.

Справка finance.ua

SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций.

За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей.