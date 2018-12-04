Зачем нужна Travel карта

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Путешествовать продуманно и сообразно бюджету – новый тренд. Украинцы уже не ограничивают себя поездками раз в году в заслуженный отпуск в Египет или Турцию. Путешествие, даже небольшое – на выходные, для украинцев становится все более распространенным опытом.
Кардинально изменил ситуацию «безвиз» со странами Европы. В нашу страну начали активнее заходить лоукосты. Уже сегодня авиабилеты можно купить за 10-30 евро, а количество прямых рейсов в различные страны с каждым днем только увеличивается.
Такой прогресс поменял и финансовое поведение украинцев. Если раньше большинство наших сограждан во всем надеялись на туроператоров, то в наши дни они действуют более самостоятельно. Отслеживают стоимость авиабилетов, заранее подыскивают и бронируют оптимальный вариант с жильем, сами выбирают места, которые хотят посетить. А главное – определяют каждый пункт трат в поездке.
1. Заранее планируем поездку. Чем раньше вам удастся забронировать билеты и жилье – тем больше удастся сэкономить. Желательно планировать путешествие за полгода. Благодаря такому подходу можно заранее забронировать, к примеру, апартаменты в центре Рима «за копейки». Если же все бронировать в последний момент – выйдет куда дороже.
2. Находим билеты и жилье. Забронировать билеты и жилье по минимальной цене и с должным комфортом – задача непростая. В этом помогают популярные ресурсы, что отслеживают цены на перелеты и проживание для разнообразных направлений. На них достаточно подписаться, и вы будете получать оповещения об акциях и спецпредложениях. Способ оповещения выбираете вы лично: в канале Telegram, с помощью e-mail, сообщений на Viber и т.д. Кстати, на finance.ua не так давно вышел специальный материал со списком полезных каналов Telegram, что помогают экономить в путешествиях.
3. Пользуемся картой за границей. В путешествиях намного выгоднее пользоваться банковской картой, чем наличными средствами. Так вы не только защищаете себя от возможных краж (не привлекаете воров набитым кошельком), но и имеете возможность получать выгоды в крупных сетях магазинов по всему миру, полезные бонусы и кэшбэк.
Обзавестись отдельной картой с кэшбэком, возможностью накапливать мили авиакомпаний или получать доступы в бизнес-залы аэропортов – оптимальный вариант для путешественника.
Пример такой карты Travel недавно презентовал Альфа-Банк Украина. Ее можно считать самой универсальной для путешественников из существующих в Украине. Все потому, что она полезна как в обыденной жизни, так и в период планирования поездки, и непосредственно в путешествии.
Владелец данной карты накапливает баллы путешественника, расплачиваясь за любые ежедневные покупки. Даже если он не задумывается о поездке в этот момент, баллы аккумулируются на отдельном счете.
С помощью баллов путешественника владелец карты сможет компенсировать стоимость авиа- и ж/д билетов, проживания в отелях, билетов на автобусы, аренду автомобилей и другие туристические затраты.
Заметьте, что, совершая travel-покупки можно не волноваться о том, у какой компании вы приобретаете услугу или товар. В частности, это касается билетов авиакомпаний. Владелец карты не привязан в какой-то одной из них, как это часто бывает среди банковских предложений. Более того, если авиаперевозчик начисляет мили по своей программе лояльности, то владелец карты Travel получит двойную выгоду – и баллы, и мили.
К тому же Travel – это кредитная карта. В случае с финансовыми затруднениями в дороге владелец карты может рассчитывать на лимит до 200 тыс. гривен.
Вот как это работает: При оплате любого товара или услуги кредитными средствами владельцу карты в режиме онлайн начисляют баллы путешественника. Курс: 1 гривна = 5 баллов. Обратная конвертация происходит по курсу 1 балл = 0,01 грн. Баллы перечисляются на счет прямо в момент транзакции. Количество накопленных баллов всегда можно посмотреть и использовать в обновленном мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.
Если подсчитать, сколько ежемесячно в среднем вы тратите на текущие расходы, с картой Travel вполне реально накопить на отпуск. К примеру, с помощью карты в месяц вы оплачиваете покупки на сумму 10 тыс. гривен, тогда за полгода сможете насобирать 300 тыс. баллов путешественника.
Этого достаточно для оплаты стоимости билетов «ИнтерСити» (туда и обратно) во Львов для компании из трех человек. Авиабилета в Тбилиси. Либо для перелетов в Стокгольм туда и обратно (если покупать билеты заранее).
Поскольку Travel карта выпущена на базе Visa Platinum, в дополнение к бонусам от банка вы получаете ряд преимуществ от платежной системы.
Например, благодаря программе LoungeKey вам будут бесплатно упаковывать чемоданы в аэропорту «Борисполь». А два раза в году владелец карты имеет право бесплатно отдохнуть в бизнес-зале одного из международных аэропортов.
Имеется возможность сэкономить 50% стоимости поездки в или из аэропортов «Борисполь» и «Киев» в приложении Uber. Для этого достаточно воспользоваться промо-кодом VISAPREMIUMUA.
Но и это еще не все, по программе «Мир Привилегий» для владельцев карт Visa по всему миру доступны сотни скидок и специальных предложений.
Как видим, Travel карта Альфа-Банка Украина покрывает большинство потребностей современного путешественника. И действительно является комплексной и универсальной.
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