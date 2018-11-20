Если вы не любите переплачивать за путешествия

Друзья, недавно в Telegram стартовал канал @Finance_ukr. Если вы вдруг еще не с нами, вот ссылка:

https://t.me/Finance_ukr

За короткий промежуток времени получили много одобрительных отзывов от довольных читателей. Спасибо за вашу поддержку!

Для @Finance_ukr мы ежедневно подбираем новости и интересные факты, которые не только позволяют понимать, что происходит вокруг, но и помогают экономить деньги и не платить лишнего.

В мессенджере встречаем полезные каналы, которые пытаются помочь людям экономить, пользоваться лайфхаками, идеями и скидками. Хотим делиться этими каналами и с читателями портала, чтобы при желании вы всегда имели доступ к полезной информации в Telegram.

Сегодня, в связи с Черной пятницей и приближающимися новогодними праздниками – сделали для вас подборку полезных каналов, которые помогают экономить во время путешествий. 🛫

Lowcost RU – один из первых и крупнейших украинских каналов о тревел-скидках! Авиабилеты от 5€. Автобусы в Европу от 3€. Скидки на отели, пакетные туры, прокат авто, паромы и круизы! Вся туристическая шара в одном месте!

Time To Travel Украина — оперативные новости для любителей путешествовать экономно. Билеты, туры, круизы из Украины и соседних государств.

Путешествия из Украины – канал, на котором каждый сможет бюджетно, комфортно и просто выбрать очень выгодное предложение. И речь не только об авиабилетах, но и о готовых подборках авиа+жилье, а также об услуге составления личного маршрута.

UKR SALES l Дешевые авиабилеты и туры – путешествия от 1000 грн. Дешевые варианты путешествий самолетом, горящие туры, полезная информация и многое другое.

Летающий Лосось – путешествовать дешево реально! Горящие туры, дешевые билеты и лайфхаки туриста здесь.

MyCheapTrip – все о путешествиях за копейки: уникальные лайфхаки, которых в интернете не найдешь, варианты дешевых перелетов от 0.99 евро. Путеводители – как слетать в Стокгольм за 5€, Берлин за 9€ или Лиссабон за 22€. Бесплатно спать-есть в Норвегии и не влететь на штраф 160 евро от Ryanair.

Дешевые авиабилеты – Путешествовать самолетом можно дешевле, чем Укрзализныцей! Убедитесь сами. Интересуют билеты в конкретную страну? Этот канал их обязательно найдет!

Честный Трип – твой друг на кухне в 4 утра, который расскажет, где лучше отрываться в Берлине и на каком фесте затусить, как в последний раз.