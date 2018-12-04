Китайцы планируют купить один из самых титулованных футбольных клубов Испании

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Новыми владельцами испанской “Севильи” могут стать китайские инвесторы, сообщает COPE, пишет “Сегодня”.
По информации источника, сделка оценивается в 300 миллионов евро и может быть завершена уже в ближайшее время.
Отмечается, что несмотря на смену владельцев клуба, нынешние управленцы “Севильи” рассчитывают сохранить свои посты.
После 14 туров этого сезона чемпионата Испании “Севилья” располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующей “Барселоны”.
Клуб был основан в 1890 году. В этом веке крупнейшими успехами “Севильи” являются пять побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Команда также два раза становилась обладателем Кубка Испании, по разу выигрывала Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА.
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