Китайцы планируют купить один из самых титулованных футбольных клубов Испании

Новыми владельцами испанской “Севильи” могут стать китайские инвесторы, сообщает COPE, пишет “Сегодня”.

По информации источника, сделка оценивается в 300 миллионов евро и может быть завершена уже в ближайшее время.

Отмечается, что несмотря на смену владельцев клуба, нынешние управленцы “Севильи” рассчитывают сохранить свои посты.

После 14 туров этого сезона чемпионата Испании “Севилья” располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующей “Барселоны”.

Клуб был основан в 1890 году. В этом веке крупнейшими успехами “Севильи” являются пять побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Команда также два раза становилась обладателем Кубка Испании, по разу выигрывала Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА.