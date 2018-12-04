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Китайцы планируют купить один из самых титулованных футбольных клубов Испании

Китайцы планируют купить один из самых титулованных футбольных клубов Испании

Новыми владельцами испанской “Севильи” могут стать китайские инвесторы, сообщает COPE, пишет “Сегодня”.

По информации источника, сделка оценивается в 300 миллионов евро и может быть завершена уже в ближайшее время.

Отмечается, что несмотря на смену владельцев клуба, нынешние управленцы “Севильи” рассчитывают сохранить свои посты.

После 14 туров этого сезона чемпионата Испании “Севилья” располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующей “Барселоны”.

Клуб был основан в 1890 году. В этом веке крупнейшими успехами “Севильи” являются пять побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Команда также два раза становилась обладателем Кубка Испании, по разу выигрывала Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА.

По материалам Сегодня
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