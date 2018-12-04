Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,410 млн и 31,691 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 45). Максимальный курс продажи доллара 31,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,93-27,94 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 63,001 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9500 – 2 000
27,9600 – 10 000
27,9600 – 5 000
27,9700 – 15 000
27,9700 – 11 000
27,9700 – 10 000
27,9800 – 99 000
27,9800 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9888 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0133 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» ответил украинцам, которые жалуются на качество газаВчера, 13:00 - 5310 57
Рада прекратила действие Договора о дружбе между Украиной и РоссиейВчера, 14:45 - 1977 22
Банкам России грозит отключение от SWIFTВчера, 16:15 - 2595 17
Кто больше? В России обещают снизить бедность на 200%Вчера, 16:00 - 693 8
Контейнерный поезд между Китаем и ЕС запустят через Украину - ОмелянВчера, 14:15 - 1005 8
Проверят ФЛП и компании: утвержден план проверок Пенсионного фондаВчера, 14:00 - 16603 3
«Нафтогаз» ответил украинцам, которые жалуются на качество газаВчера, 13:00 - 5310 57
Ощадбанк ввел сервис «Валютный модуль»Вчера, 16:30 - 4055
Банкам России грозит отключение от SWIFTВчера, 16:15 - 2595 17
Назвали самый убыточный вид транспортаВчера, 20:00 - 2274
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты FalconВчера, 12:10 - 842 2
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1085 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4178 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1754
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 944