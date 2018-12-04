По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,410 млн и 31,691 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 45). Максимальный курс продажи доллара 31,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,93-27,94 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 63,001 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:31,7500 – 2 00028,9200 – 100 00028,0700 – 1 00028,0000 – 3 00028,0000 – 1 00027,9500 – 10 00027,9500 – 5 00027,9500 – 1 600

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9500 – 2 000

27,9600 – 10 000

27,9600 – 5 000

27,9700 – 15 000

27,9700 – 11 000

27,9700 – 10 000

27,9800 – 99 000

27,9800 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9888 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0133 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.