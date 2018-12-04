Что нельзя писать на продуктах в Украине: новый закон

6 декабря Верховная Рада приняла закон «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов» №8450 во втором чтении и в целом, основой которого стал Регламент Евросоюза 1169. Документом определяются общие требования к информации о пищевых продуктах. Обозначено, какая информация является обязательной для предоставления, а какую можно наносить в добровольном порядке.

Как уточнили в Госпродпотребслужбе, принятый закон касается не только маркировка на этикетках, но и любой информации о пищевых продуктах, предоставляемой через рекламу, интернет или в принципе во время сообщения потребителю о продаже, в том числе в местах общественного питания. В случае дистанционной реализации информация должна быть доступной до момента приобретения продукта.

«Согласно новому закону, ответственным за предоставление информации является тот оператор рынка, под наименованием которого продается пищевой продукт», — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Документом предусмотрено, что изменения относительно маркировки вступят в силу через 3 года. По мнению бизнеса, этот срок позволит не создавать коллапсов при последующих изменениях в маркировке — продавцы смогут неспешно опустошить свои склады от товаров со старой маркировкой. При этом, оператор может по своему усмотрению изменить маркировку и раньше.

К примеру, для алкогольных напитков, где, по сути, один основной ингредиент, его отныне отмечать не требуется.

За вермутом больше не следят

Операторов рынка пищевых продуктов обязали указывать на этикетках понятную и доступную информацию о составе продукта, чтобы не вводить в заблуждение потребителя. Например, необходимо будет отображать «съедобность» пленки на колбасе или сосисках, количество воды в продукте (например, так называемой глазури в замороженной рыбе), а на рубленном мясе сделать пометку «приготовить перед употреблением», замораживался ли продукт и т.д.

Определяются особенности маркировки и государственного контроля за пищевой продукцией. Размер обязательной информации на этикетке (высота шрифта) должен быть не менее 1,2 мм для стандартных упаковок (сейчас 0,8 мм). Производителей обязали выделять цветом, шрифтом или стилем написания аллергены. Необходимо указать и наличие рафинированного масла и растительных жиров (в частности, пальмовое масло).

Кроме того, законодатели установили, какую обязательную информацию нужно указывать для малых по размеру товаров, чтобы избежать «нагромождения» данных на этикетке.

В документе также говорится о обязательном требовании обозначать партии продукции, чтобы отслеживать движение товара и иметь возможность, к примеру, оперативно изымать некачественную продукцию из оборота.

Отменили непонятную и необоснованную норму о получении согласования Министерства здравоохранения о рекомендациях по потреблению вермутов, которая создавала для легального бизнеса дополнительный этап согласования этикетки.

«О существовании этой нормы не знали даже сами чиновники здравоохранения. Закон обязывал наносить рекомендацию от МОЗ о потреблении вермута на этикетке. На моей памяти только один производитель добился, чтобы такую графу нанесли на его продукцию. Другим просто отказывали, не хотели этим заниматься. Другими словами, эта норма бесполезна и не работала и так», — отметила в разговоре с UBR.ua менеджер комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками Европейской бизнес ассоциации Кристина Линиченко.

Разграничены в документе и понятия «минимальный срок годности» и «использовать до». В первом случае маркировка касается продуктов, которые в отдельных случаях можно употреблять и после окончания срока годности, а «использовать до» — скоропортящихся продуктов питания. А для продукции с неограниченным сроком годности (например, водки) нет нужды делать такие пометки.

Сомнительные бифидобактерии

Для молочной продукции законодательно закреплено определение термина «натуральный». Речь идет о том, каким критериям должен соответствовать молочное изделие, чтобы производитель мог назвать его натуральным. Это будет защищать потребителя от тех производителей, которые недобросовестно используют термин для увеличения продаж и не занимаются здоровьем своих покупателей.

Запрещено употреблять медицинские термины в отношении продуктов питания. Теперь йогуртов «способствующих похудению» и молока «укрепляющего кости» на прилавках не будет.

«Я лично «за» такие требования. Это позволит не вводить потребителя в заблуждение и честно конкурировать», — заметил в разговоре с UBR.ua глава наблюдательного совета АО «Молочный Альянс» Сергей Вовченко.

Хотя есть спорные нюансы. Скажем, в каком-то продукте есть бифидобактерии, об их как полезном, так и вредном влиянии на организм также гласит ряд медицинских исследований. Следовательно, могут возникнуть вопросы: как правильно написать на этикетке — в целом о полезности продукта, или только о его составе? Эксперты не исключают, что данные, основанные на клинических исследованиях, можно будет помещать на упаковку, но только после того, как их «завизируют» и одобрят в Минздраве.

«Левые» ингредиенты не пройдут

Есть в новом законе и нормы, вступающие в действие практически сразу, после его подписания Президентом. В частности, запрещается не только производство продуктов на незарегистрированных мощностях, но и использование в них ингредиентов, сделанных на не прошедших госрегистрацию в Госпродпотребслужбе мощностях.

Как рассказали UBR.ua в самом ведомстве, на сегодняшний день госрегистрацию у них прошло уже 233 447 операторов рынка. Но вместе с этим нам заметили, что проследить незарегистрированные мощности крайне сложно, поскольку работают они, как правило, в тени. Выйти с проверкой на такое предприятие инспектор может только, если на него пожалуется сам потребитель, и если адрес на упаковке окажется правдивым.

Норма о регистрации мощностей действует уже давно. И если кто-то до сих пор не успел этого сделать, то со вступлением в силу нового закона просто потеряет право на производство продуктов. Не говоря уже о колоссальных штрафах за работу на таких мощностях.

«Каждый оператор рынка, который производит продукцию, должен иметь регистрационный номер. Если предприятие такого номера не имеет, это значит, что производить и поставлять на рынок свою продукцию оно не имеет права. Для регистрации мощностей оператору рынка необходимо подать заявление в Госпродпотребслужбу. Причем заявление может быть подано как в бумажном, так и в электронном виде. Все ответственные операторы рынка уже прошли этот процесс», — подчеркнула UBR.ua замглавы правления «Гражданского контроля защиты прав потребителей» Ольга Котехова.

Несмотря на всю нужность и современность нового закона, у экспертов вызывают сомнения механизмы контроля за операторами пищевого рынка. С момента создания в 2014 году Госпродпотребслужбы, качество продуктов на полках магазинов, мягко говоря, не улучшилось, отмечают эксперты.

«Проверяющие редко реагируют на обращения покупателей и общественных организаций. Даже когда собираются опытные образцы и проводится их анализ в государственных лабораториях. Реакции, как и ответов — нет. Прежде всего, стоило бы уделить внимание мясной и молочной продукции, да и в принципе всем скоропортящимся товарам. Там чаще всего нарушаются нормы не только по правдивости состава продукции и этикетки. Не стоит забывать и алкоголе, в частности, водке. К сожалению, несмотря на европейские нормы, контроль за их соблюдением в Украине еще очень далек от Европы», — подытожил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Денис Вергун