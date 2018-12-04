Венгрия прекратила выдачу своих паспортов в консульствах в Украине – Климкин

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Венгерские консульства на территории Украины прекратили процедуру выдачи венгерского гражданства гражданам Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
“Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления [министра иностранных дел Венгрии Петера] Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось”, – сказал министр.
При этом Климкин не стал отрицать, что венгерское законодательство об упрощенном предоставлении гражданства зарубежным венграм сохраняется. По его словам, процедура выдачи венгерских паспортов может продлиться за пределами Украины.
“Я, к сожалению, не могу гарантировать, что они не попытаются продолжить выдачу паспортов венграм Закарпатья у себя, в Венгрии, мы их действия не можем контролировать. Но для нас вопрос абсолютного принципа, что в своих консульствах на нашей территории они не могут этого делать”, – добавил он.
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