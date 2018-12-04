Межбанк: доллар, замедлив нисходящий тренд, понизили спрос на гривну и дефицит покупателей СКВ

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало символическое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 550,7 млн. грн. к отметке 51 133,3 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу около 09.56, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,81/27,83 UAH/USD.
Тем временем, по состоянию на 10.31 котировки «американца» на межбанке «симметрично» и без участия регулятора сузили спред, понизив офера приподняв биды к отметке 27,815/27,825 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.
Около 11.00 валютный межбанк констатировал некоторые подвижки курса доллара вверх – по состоянию на это время «американец» приподнялся к 27,82/27,83 UAH/USD.
К 11.17 котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 27,82/27,83 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Коррекция доллара была прервана, по данным непосредственных участников торгов, рынком самостоятельно, без участия регулятора. Последний по пятницам крайне неохотно посещает межбанк.
Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «рыночными» покупками игроков, сопровождался признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса, на которые указало снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,75/18,25% к отметке 16,50/18,25% годовых.
Эта динамика не согласуется с символическим снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27, 87/ 27,88
евро – 31,78/ 31,79
российский рубль – 0,416/ 0,417
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