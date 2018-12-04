Гройсман сообщил, сколько лет будет сохраняться дефицит Пенсионного фонда

Премьер-министр анонсировал масштабный перерасчет пенсий с 1 марта 2019 года

Председатель Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что дефицит Пенсионного фонда Украины будет сохраняться еще семь лет.

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Вместе с тем, по словам Гройсмана, сейчас дефицит фонда уменьшается.

«Дефицит Пенсионного фонда будет сохраняться еще семь лет по нашим расчетам…С этой маленькой пенсией надо бороться, ее надо увеличивать. Поэтому первый перерасчет первого января – для военнослужащих. Второй перерасчет масштабный – с первого марта 2019 года», – рассказал глава правительства.