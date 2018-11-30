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Гройсман: средняя зарплата в Украине - более 9,2 тыс. грн.

Гройсман: средняя зарплата в Украине - более 9,2 тыс. грн.

Средняя заработная плата в Украине в октябре 2018 года составила более 9,2 тыс. грн. Это на четверть выше, чем в октябре 2017 года.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в “Tвиттере”.

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«Средняя заработная плата в Украине в октябре 2018 года выросла до 9218 грн. Это на 24,9% больше, чем в октябре 2017 года», – отметил он. Гройсман добавил, что экономика Украины стабильно растет 11 кварталов подряд.

Отметим, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в октябре 2018 года увеличилась на 14,2% по сравнению с октябрем 2017 года.

Лидеры по росту зарплат по областям: Винницкая (на 29,8%), Волынская (на 29,5%), Закарпатская (на 29%), Полтавская (на 28,6%).

Мои fiнансы:

  • Самые высокие зарплаты в Киеве – в среднем 13,850 тыс. грн.
  • Самые низкие зарплаты в Черновицкой области – в среднем 7,128 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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