Где взять кредит: советы безработным

Можно ли взять кредит безработному? Этот вопрос интересует многих украинцев. Как непосредственно безработных, так и тех, кто получает зарплату в конверте.

Finance.ua выяснил, что отсутствие официального места работы, усложняет задачу но не делает ее невыполнимой.

Вариантов не так много. Это пара-тройка банков, готовых кредитовать без справки о доходах, и микрофинансовые организации (МФО). Кстати, выдают кредиты безработным далеко не самые последние банки Украины. Например: Альфа-Банк, ПриватБанк и monobank.

Наши журналисты разобрали условия от каждого из банков. «Прошлись» и по условиям МФО. Всю необходимую информацию собрали в одном материале:

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