ОПЕК надеется сократить добычу нефти, теперь все зависит от России

ОПЕК договорилась о том, чтобы сократить добычу нефти по всему миру, но еще ждет переговоров с Россией. После них картель должен принять окончательное решение о том, в каких конкретно объемах сократят производство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Российский министр энергетики сегодня возвращается в Вену на встречу ОПЕК после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В России заявили, что им намного сложнее сокращать добычу зимой, чем другим партнерам пакта ОПЕК+, потому что в РФ холодный климат.

“Мы надеемся прийти к какому-то выводу к концу завтрашнего дня… Нам необходимо привлечь не входящие в ОПЕК страны. Если не все хотят присоединиться и внести равный вклад, мы подождем, пока они будут готовы”, – сказал журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих до начала встречи ОПЕК.

Отвечая на вопрос о том, может ли сделка в принципе не состояться, аль-Фалих сказал, что нефтедобытчики рассматривают все варианты.

Добычу нефти хотят сократить от 500 тыс. баррелей в сутки до 1,5 млн баррелей в сутки, но достаточным будет сокращение на 1 млн баррелей в сутки, сказал аль-Фалих.